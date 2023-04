Guardare l’episodio 9×09 di The Flash è stato un po’ come assistere alla fine dell’Arrowverse, un Arrowverse che, con tutti i suoi difetti, è ancora capace di far provare sentimenti di nostalgia per ciò che è stato quando era al suo meglio.

It’s My Party And I’ll Die If I Want To (È la mia festa e morirò, se ne ho voglia) è il titolo dell’episodio diretto da Danielle Panabaker e spacciato come una puntata di The Flash, che nella realtà si distacca molto dai toni di questa ultima stagione, che è tutt’altro che esaltante pur essendo quella finale della serie, ed il motivo – inutile dirlo – dipende in gran parte dal ritorno di Stephen Amell nei panni di Green Arrow o meglio dello Spettro.

IL RITORNO DI OLIVER QUEEN

In occasione del compleanno di Barry, per festeggiare il quale arrivano a Central City anche Wally West/Kid Flash (...