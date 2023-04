In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio della stagione 9 di The Flash andato in onda sugli schermi americani di The CW, intitolato It’s My Party And I’ll Die If I Want To, è tornato in scena Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell, nonostante l’eroe fosse morto.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto!

Nella puntata Ramsey Rosso/Bloodwork (Sendhil Ramamurthy) arriva a sorpresa durante i festeggiamenti del compleanno di Barry, sconfiggendo Team Flash e poi manipolando Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale), in modo da infettare il Multiverso. Wally si libera di Barry uccidendolo e il giovane si ritrova a Lian Yu, o almeno nella versione dopo la morte della dimensione, dove incontra Oliver come Spettro.

Oliver rivela quindi delle informazioni sul Multiverso e convince Barry che vuole realmente vivere e, visto che il Multiverso è in pericolo, si scopre esserci un loophole che permette anche a Oliver di tornare indietro e combattere accanto a Barry in versione Green Arrow contro Bloodwork e Kid Flash, che ha subito un lavaggio del cervello.

Nel combattimento viene coinvolto anche Diggle (David Ramsey) in versione Spartan.

Dopo aver sconfitto Bloodwork e aver salvato il mondo e il multiverso, Oliver deve dire addio ai suoi amici perché il suo tempo a disposizione è limitato.

Stephen Amell ha quindi commentato:

Per me si è trattato dell’uscita di scena perfetta. Ho potuto fare tutto quello che volevo. Riprendere il personaggio mi ha permesso di avere delle scene con le persone con cui volevo. E inoltre sono andato lì e ho visto molte delle persone che conoscevo e lavorano nella produzione, tutto quello è stato molto… Francamente è stato incredibilmente generoso per quanto riguarda essere riconoscente, ho potuto tornare e concludere la storia in un bel modo.

Che ne pensate del modo in cui Oliver Queen è tornato in scena nella stagione 9 di The Flash? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook