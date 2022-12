Ascolti 1923: 7.4 milioni di spettatori per la première americana

Domenica sera negli Stati Uniti ha fatto il suo debutto 1923, l’attesissimo prequel di Yellowstone con protagonisti Harrison Ford ed Helen Mirren. Come c’era da aspettarsi, la serie ha ottenuto ascolti notevoli, in linea con il franchise che si sta dimostrando uno dei successi più incredibili degli ultimi anni sulla tv lineare.

Secondo i dati diffusi da Nielsen e dalla stessa Paramount, la premiere è stata vista da 7.4 milioni di spettatori tra canali lineari e streaming, e in particolare ha rappresentato il debutto più grande di sempre su Paramount+.

Nel 2018, Yellowstone debuttò con 2.8 milioni di spettatori su Paramount Network. La premiere della quinta stagione è salita a ben 10.3 milioni di spettatori.

1923 narra un periodo particolare della storia della famiglia Dutton, tra pandemie, siccità, la fine del Proibizionismo e l’inizio della Grande Depressione.

“L’universo di Yellowstone continua a infrangere record, con il nostro ultimo capitolo, 1923, che ha registrato gli ascolti più alti di sempre per una premiere su Paramount+ e ha debuttato come miglior premiere dell’anno sulla tv via cavo lineare,” ha commentato Chris McCarthy di Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios. “Taylor Sheridan continua a solleticare un nervo culturale che si è dimostrato irresistibile per gli spettatori americani e internazionali, e con questo nuovo capitolo non sembra voler rallentare – dimostrando ancora una volta il potere della nostra strategia sui franchise per alimentare il futuro di Paramount+”.

1923 debutterà in Italia su Paramount+ nel 2023.

Fonte: Variety