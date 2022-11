Ascolti Netflix: per Manifest 4 un esordio buono ma non stellare

I primi dieci episodi di Manifest 4 sono arrivati venerdì scorso su Netflix. La quarta e ultima stagione della serie è stata divisa in due parti: la piattaforma streaming ha ordinato i nuovi episodi dopo la cancellazione della serie andata in onda sulla NBC, e questo perché le prime tre stagioni hanno segnato ascolti da record su Netflix.

Ora sono stati diffusi i dati di ascolto dei primi tre giorni, e sebbene siano alti, non sono neanche paragonabili a serie da record uscite come quest’anno come Stranger Things 4, Bridgerton 2 o Mostro – la storia di Jeffrey Dahmer. Il confronto è legittimo, perché con 10 episodi da un’ora questa prima metà della quarta stagione è in linea con la durata delle stagioni di altre serie originali Netflix.

Ebbene, complessivamente nei primi tre giorni di “sfruttamento” sulla piattaforma, Manifest 4 è stata vista per 57.1 milioni di ore. Abbastanza per piazzarsi in testa alla classifica in tutto il mondo (anche se Inside Man, produzione UK scritta da Steven Moffat è riuscita a piazzarsi seconda con 52 milioni di ore), ma solo qualche settimana fa The Watcher veniva vista per 125 milioni di ore, e qualche settimana prima Cobra Kai aveva registrato 106 milioni di ore. Questi dati sono più paragonabili al lancio di The Sandman, che ad agosto ha totalizzato 69 milioni di ore visualizzate nei primi tre giorni.

Nulla di cui lamentarsi, ovviamente, visto che si tratta comunque di numeri enormi che andranno a gonfiare anche le visualizzazioni delle prime tre stagioni sulla piattaforma (la prima è entrata in top-ten questa settimana con 20 milioni di ore). Il progetto è comunque volto a concludere il percorso della serie lasciando i fan soddisfatti, cosa che in questo caso ha ancora più valore di un semplice numero.

