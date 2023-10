Paramount+ ha annunciato che le serie Attrazione fatale e Rabbit Hole sono state cancellate dopo una sola stagione.

Un comunicato ufficiale dichiara:

Vogliamo ringraziare entrambi i team creativi delle serie, le troupe e i fantastici cast per il loro impegno nel portare in vita queste serie. Attrazione Fatale e Rabbit Hole continueranno a essere disponibili su Paramount+ per permettere agli spettatori di scoprirle.