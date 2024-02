Netflix ha svelato i dati delle visualizzazioni di Avatar – La leggenda di Aang e il nuovo progetto live-action ha ottenuto un debutto migliore rispetto a One Piece.

La serie ha raggiunto quota 153,4 milioni di ore viste e circa 21,2 milioni di spettatori, superando così i dati ottenuti da One Piece che, nel primo weekend di presenza sulla piattaforma di streaming, era arrivato a 140,1 milioni di ore e 18,5 milioni di spettatori.

Le cifre fanno quindi ben sperare i fan dello show che sono in attesa di un possibile rinnovo per la seconda stagione, come accaduto con One Piece dopo sole due settimane dall’arrivo in catalogo.

Che ne pensate del fatto che Avatar – La leggenda di Aang abbia ottenuto al suo debutto più visualizzazioni rispetto a One Piece?

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

La serie è disponibile su Netflix dal 22 febbraio.

