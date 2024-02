Avatar: la leggenda di Aang la recensione della stagione 1 dell’atteso live action, disponibile dallo scorso giovedì, 22 febbraio, su Netflix.

Dopo il successo di One Piece, sembra proprio che i live action di Netflix stiano vivendo una nuova vita. Questa volta, l’adattamento riguarda quella che è forse la serie animata occidentale più amata degli anni duemila, Avatar: l’ultimo dominatore dell’Aria. In questo caso, l’avventura del giovane Aang aveva già provato il debutto live action, spinto per l’appunto dal successo della serie, e con dietro la cinepresa un mostro come M. Night Shamalayan. Purtroppo il film era sbagliato sotto molti punti di vista, e non era un adattamento degno dell’opera originale. Questa brutta scottatura non giovò all’annuncio di Avatar: la leggenda di Aang, adattamento di Netflix curato da Albert Kim (Sleepy Hollow). A nulla servì annunciare un cast in linea con l’età dei protagonisti, perché poco prima, i cr...