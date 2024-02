Takeshi Furukawa, compositore delle musiche di Avatar: La leggenda di Aang, ha svelato come ha realizzato le musiche di ogni nazione.

In una recente intervista, Furukawa ha parlato sia della genesi della colonna sonora, che dei temi di ogni nazione:

Quindi, in tutto il mondo di Avatar c’è un’influenza tradizionale pan-asiatica che trasborda nella costruzione del mondo di Avatar, anche musicalmente. Siamo in grado di attingere da diverse parti dell’Asia e prendere in prestito le influenze tradizionali e infonderle nella partitura. Penso che ciò che ha fatto Jeremy Zuckerman nella serie originale, si sia basato molto su quelle specifiche influenze culturali tradizionali. Io, per la nostra versione, mi sono affidato un po’ di più all’orchestra. E questo è un po’ come una prova generale. Se Jeremy avesse avuto l’80% di influenza tradizionale e al 20% strumenti orchestrali occidentali allora, diciamo solo che probabilmente io avrei avuto un’orchestra al 60% con il 40% di influenza tradizionale.

Ho potuto attingere da queste culture. Quindi, ad esempio, Il Regno della Terra e Omashu, sono una regione molto specifica, quando guardi gli episodi 3 e 4, spero che lo capirai con la musica. Vorrei che diceste “oh sai, sembra che venga da questa regione dell’Asia”. Stessa cosa con l’isola Kyoshi. Stessa cosa con la Nazione del Fuoco, soprattutto dopo aver visto l’episodio uno. Avete visto la Tribù dell’Acqua e spero che tu riconosca che abbiamo avuto influenze dalla Prima Nazione. Quindi, insieme alla cultura della Prima Nazione, ci sono anche frammenti del Giappone e c’è anche la loro variante della tribù della prima nazione chiamata Ainu. Vivono in alto, nel nord, e ci sono alcune somiglianze culturali tra la loro musica e la musica della Prima Nazione. Quindi abbiamo portato quelle influenze nella Tribù dell’Acqua. Quindi ci sono tutte queste influenze simili da cui potremmo trarre spunto, il che rende più facile per me riuscire a distinguere e differenziare il tono musicale tra tutte le diverse nazioni.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

La serie è disponibile su Netflix da ieri.

Fonte: Comic Book

