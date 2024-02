Avatar: La leggenda di Aang debutterà su Netflix alla fine di questo mese, e lo showrunner dietro la serie ha raccontato che lo show non può essere solo per bambini e che deve avere un appeal “maturo” rivolto a un pubblico più trasversale.

Lo showrunner e produttore esecutivo, Albert Kim, aveva già dichiarato che questa nuova versione avrebbe avuto momenti più cupi rispetto all’originale. Parlando con IGN, Kim ha ulteriormente approfondito questo concetto svelando che, pur volendo rimanere fedele all’umorismo e allo spirito della serie animata originale, la nuova serie doveva trovare il giusto equilibrio:

Credo che questo sia stato il punto cruciale su cui abbiamo dovuto lavorare: capire dove si collocasse questo show, perché volevamo rimanere fedeli all’originale, che aveva una grande componente di umorismo, molta azione e anche molta oscurità. Questa serie, così come lo show di Nickelodeon, si è spinta molto in là in termini di temi e scene per un pubblico più maturo, cose che non si erano mai viste prima. Voglio dire, credo che Koh il ladro di volti abbia scatenato gli incubi di un’intera generazione di bambini. Non è una cosa che si vede normalmente in uno show di Nickelodeon.

E soprattutto con l’avanzare della serie, le stagioni 2 e 3 sono molto più mature rispetto alla prima. Quindi per noi si trattava di trovare il giusto equilibrio, di assicurarci di essere fedeli al DNA dell’originale. Ma allo stesso tempo, dovevamo renderla una serie drammatica targata Netflix, il che significava che non poteva essere solo per i bambini. Doveva interessare anche le persone che sono grandi fan di Game of Thrones. Doveva quindi avere un’impronta solida, matura e adulta anche in questo senso. È questo, come ho detto, il filo conduttore che dobbiamo percorrere.