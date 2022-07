Secondo il sito Avatar News, Danny Pudi è entrato a far parte del cast della serie live action Netflix Avatar: the last airbender, nei panni del Meccanico. L’attore è principalmente conosciuto per il personaggio di Abed nella serie Community, ma è apparso anche in Captain America: The Winter Soldier, Star Trek Beyond e Mythic Quest.

Nella serie animata originale (distribuita in Italia col titolo Avatar – La leggenda di Aang) il Meccanico è un inventore che si era insediato al Tempio dell’Aria del Nord con suo figlio Teo dopo che il suo villaggio era stato distrutto da una catastrofe. In questo luogo, aveva accettato di collaborare con la Nazione del Fuoco e di costruire armi per loro, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del mondo.

Ricordiamo che le riprese della serie live-action si sono concluse lo scorso mese. Nel cast troviamo Ian Ousley che interpreta Sokka, Dallas Liu che ha il ruolo di Zuko, Kiawentiio che ha il ruolo di Katara, Gordon Cormier che ha la parte di Aang, Daniel Dae Kim come Ozai. Paul Sun-Hyung nei panni di Zio Iroh, Lim Kay Siu che sarà Gyatso e Ken Leung nei panni del Comandante Zhao. L’universo di Avatar al momento comprende le due serie animate La leggenda di Aang e La leggenda di Korra. Nel 2010 è inoltre uscito nelle sale il film L’ultimo dominatore dell’aria, diretto da M. Night Shyamalan. La serie originale è andata in onda per tre stagioni su Nickelodeon tra il 2005 e il 2008. La storia è ambientata in un mondo fantasy e segue il viaggio del giovane Aang e dei suoi amici per salvare una terra minacciata dalla temibile nazione del Fuoco.

FONTE: Avatar News