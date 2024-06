Fiona Harvey, che sostiene di essere stata la fonte di ispirazione per il personaggio di Martha, ha fatto causa a Netflix per diffamazione sostenendo che in Baby Reindeer si sia dichiarato in modo scorretto che sia stata condannata due volte come stalker e a cinque anni di carcere per molestie sessuali.

Nei documenti presentati dai legali della donna si sostiene che la piattaforma di streaming e gli showrunner abbiano “detto menzogne, e non abbiano mai smesso, perché era una storia migliore della realtà, e le storie migliori incassano soldi”.

Gli avvocati di Fiona stanno cercando di ottenere 120 milioni di dollari come risarcimento danni per la diffamazione, negligenza e violazione dei diritti di immagine.

Un portavoce di Netflix ha replicato:

Abbiamo intenzione di difendere la questione vigorosamente e di tutelare il diritto di Richard Gadd a raccontare la sua storia.

Baby Reindeer raccontava la storia di Donny Dunn, un comico in difficoltà che incontra Martha al bar in cui lavora. La donna si rivela essere una stalker seriale che manda al giovane, nel corso di alcuni anni, oltre 41.000 email, 744 tweet, 100 pagine di lettere e 350 ore di messaggi vocali.

Gli avvocati di Harvey sostengono che non sia stato fatto nulla per confermare gli eventi mostrati nella serie, promossa come “una storia vera”, aggiungendo che non si è mai indagato sul fatto che Harvey fosse stata condannata o capire il tipo di rapporto esistente tra Gadd e Harvey, non compiendo alcuna ricerca riguardante quanto fosse accurato il racconto. Fiona ha ribadito che non è mai stata condannata per dei crimini, negando anche di aver stalkerato o aggredito Gadd.

Netflix ha ricordato che non è stato usato nessun nome reale nella serie e che era riportato il dettaglio che alcuni eventi fossero stati modificati.

Che ne pensate della causa intentata da Fiona Harvey ai produttori di Baby Reindeer?

Fonte: The Hollywood Reporter

