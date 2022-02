Il 99.999% delle volte, questo rappresenterebbe la fine del progetto.

Ma devo dire che Mark è un grande ed è un fan di Babylon 5. Lavora per Warner dai tempi della prima trasmissione dello show. Ha definito il pilot del reboot “una sceneggiatura dannatamente bella”, e ha detto che farà l’insolito passo di portare il progetto e la sceneggiatura al prossimo anno, mantenendo Babylon 5 in sviluppo attivo mentre si chiude la questione della vendita di The CW. Quindi la notizia è: ieri, Babylon 5 era in sviluppo attivo per The CW e Warner Bros. per l’autunno 2022. Oggi, Babylon 5 è in sviluppo attivo per The CW e Warner Bros. per l’autunno 2023. Questa è l’unica differenza.