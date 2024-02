Band of Brothers – Fratelli al fronte è una miniserie in 10 puntate uscita nel 2001 per HBO. Prodotta da Gary Goetzman, Steven Spielberg e Tom Hanks, racconta le avventure della Compagnia Easy dell’esercito statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale.

Band of brothers è tratta dal libro omonimo di Stephen Ambrose, autore anche di D-Day, il saggio che ha fornito lo spunto per la realizzazione del film Salvate il soldato Ryan. Nel cast troviamo molti attori noti (alcuni dei quali lo sarebbero diventati solo in seguito): David Schwimmer, Neal McDonough, Michael Fassbender, James McAvoy, Simon Pegg, Damian Lewis e Tom Hardy.

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Goetzman ha aperto alla possibilità di un remake della serie uscita ben 23 anni fa. Ecco cosa ha detto:

Sono sicuro che c’è qualcuno là fuori che potrebbe farlo. Probabilmente stiamo solo facendo cose legate al cinema ora… Se un giovane regista avesse un ottimo approccio a questo… mi starebbe bene.

Recentemente il magico trio di produttori è tornato a lavorare insieme in un’altra serie di guerra: Masters of the Air con protagonista Austin Butler, arrivata su Apple TV+ il 26 gennaio e di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

