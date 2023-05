Non c’è dubbio che la quarta (e ultima) stagione di Barry sia un grandissimo successo, sia sul fronte della critica che del pubblico. Ma c’è una persona che riteneva non fosse necessario realizzarla: si tratta di Larry David.

Parlando durante il podcast Conan O’Brien Needs a Friend, Bill Hader ha rivelato di aver parlato con il leggendario protagonista di Curb Your Enthusiasm e di aver ricevuto da lui un consiglio. Secondo David, il finale della terza stagione – in cui Barry Berkman viene arrestato nell’ambito di un’operazione di polizia – sarebbe dovuto essere anche il finale di serie:

Mi disse: ‘È finita, giusto?’ e io risposi: ‘No, c’è tutta una nuova stagione in arrivo’. A quel punto mi ha risposto: ‘Perché?!’ E io: ‘Beh, penso che ci sia ancora storia da raccontare’. E lui mi disse: ‘Ma è finita!’

Durante il podcast Hader ha spiegato che la quarta stagione è stata scritta nel 2020, quando la pandemia costrinse la produzione a interrompere le riprese della terza stagione e la HBO ne approfittò per chiedergli se potevano iniziare a sviluppare un’ultima tranche di episodi: “Mentre scrivevamo la quarta stagione, tornammo a lavorare alla terza, e così io vedo queste due stagioni come molto legate tra loro”: