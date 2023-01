Henry Winkler ha svelato di aver completato le riprese della stagione 4 della serie Barry, targata HBO.

L’attore, sul red carpet dei Golden Globes 2023, ha spiegato a Laverne Cox:

Non posso parlare della possibilità che finisca perché verrebbero e mi porterebbero via i nipoti. Sono così rigidi, non posso dire una parola oltre al fatto che sia su HBO e sia intitolata Barry.