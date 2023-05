Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Henry Winkler ha rivelato la sua reazione al finale della serie Barry, ammettendo di essere rimasto sorpreso da quanto accaduto nell’episodio.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata, ancora inedita in Italia.

Gene M. Cousineau (Winkler) aveva provato a liberarsi di Barry (Bill Hader) già nel finale della terza stagione, quando lo aveva fatto arrestare. NoHo Hank (Anthony Carrigan) e Cristobal (Michael Irby), con il loro tentativo di omicidio fallito, hanno però dato l’opportunità al protagonista di fuggire e vivere per otto anni con Sally (Sarah Goldberg) e il figlio, John.

Nel quarto episodio dell’ultima stagione, Cousineau aveva poi sparato per errore al figlio Leo (Andrew Leeds), scambiato per Barry.

Nella puntata finale, tuttavia, Gene riesce a raggiungere il suo obiettivo e uccide Barry, senza esitare o dire nulla.

L’attore ha svelato:

Bisogna capire che non avevamo visto lo script. Ci è stato inviato solo alcune settimane fa. Quindi, quando l’ho girato, non avevo letto lo script in anticipo.

Winkler ha dichiarato:

Bill mi ha detto il finale a metà delle riprese dell’ultima stagione e, nonostante io sia una persona che abitualmente parla molto, sono rimasto senza parole. Ho detto ‘Io cosa?’. Ho iniziato a balbettare e non riuscivo a parlare, quindi me ne sono andato e ho mangiato un toast all’avocado.

Henry ha quindi motivato le azioni del suo personaggio spiegando:

Compie quel gesto perché stava venendo incolpato di quello che sapeva aveva fatto Barry. Gene sembrava essere in una di quelle stanze dove tutte le mura si avvicinano sempre di più verso il centro, quindi stava per essere schiacciato da queste prove. Ricordatevi che Barry era il figlio che Gene voleva, non quello che lo era realmente. Gene aveva questo legame con Leo all’insegna del tira e molla per tutta la vita, ma Leo sembrava sempre in grado di riaccogliere Gene. Questa volta, quando Gene è tornato dal kibbutz, è entrato nella casa di Leo e non ha detto ‘Devi andartene. Abbiamo chiuso’. Ha detto ‘Ok, vieni dentro’. Ma ora sta dicendo: ‘Oh, non mi hai mai realmente detto la verità e non posso aiutarti’. Quindi Gene è completamente incatenato in questa condizione che pensava di poter controllare.

Fonte: The Hollywood Reporter