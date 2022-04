ha confermato che nonostante la stagione 3 dinon sia ancora uscita, sono già iniziati i lavori sulla

In un’intervista concessa a THR, l’attore ha rivelato che la stagione 4 di Barry è già delineata e in fase di scrittura, inoltre Hader ha aggiunto che ha in programma di dirigere tutti e otto gli episodi, anche se HBO non ha ufficialmente ancora rinnovato la serie. Hader ha diretto i primi tre episodi della stagione 1, due della stagione 2 e cinque per la stagione 3 che debutterà il 24 aprile. Tuttavia, sarebbe la prima volta come regista di un’intera stagione.

Al momento non sappiamo se Sky trasmetterà la stagione 3 di Barry nella stessa data americana o se dovremo aspettare l’intera stagione prima di rivedere Bill Hader sui nostri schermi, ma vi terremo aggiornati con eventuali novità.

