La sorte della serie animata Batman: Caped Crusader è attualmente in sospeso dopo la fusione di Warner Bros e Discovery che ha portato alla cancellazione di numerosi progetti, tra cui quello di Bruce Timm che ora sta venendo proposto a Netflix, Apple TV+ e Amazon Prime Video.

L’aggiornamento emerge grazie alle fonti di The Hollywood Reporter che sostengono come, dopo la cancellazione da parte di HBO Max, Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves abbiano incontrato negli ultimi giorni i responsabili delle piattaforme di streaming. Attualmente, tuttavia, non c’è ancora alcuna certezza riguardante il possibile via libera alla realizzazione del progetto.

La serie Batman: Caped Crusader sarà ambientata all’inizio della carriera da supereroe dell’uomo pipistrello. Nel progetto non sembra ci sarà la Justice League né altri personaggi tratti dai fumetti della DC, e la storia, secondo qualche anticipazione, sarà ambientata ancora prima dell’alleanza con il commissario Gordon.

Che ne pensate? Chi tra Netflix, Amazon e Apple vorreste salvasse la serie animata Batman: Caped Crusader?

Fonte: The Hollywood Reporter