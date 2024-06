Kimberlin Brown ha parlato del ritorno di Sheila Carter nella soap opera in Beautiful, avvenuto ad aprile sugli schermi americani.

Il personaggio era apparentemente uscito di scena a febbraio, dopo che la donna era stata pugnalata da Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood).

L’attrice, sul red carpet degli Emmy il 7 giugno, ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla scoperta che il destino di Sheila non era quello che sembrava. Kimberlin ha sottolineato:

Brown, a febbraio, aveva spiegato che era felice fosse stata Steffy a far uscire di scena Sheila e sottolineato che era stata felice di aver lavorato a Beautiful per 35 anni.

Ricevere la chiamata in cui le si chiedeva di tornare sul set, come ha svelato l’attrice, è stato un momento emozionante:

Quando ho ricevuto la telefonata ho pensato: ‘Wow’… Non ho dovuto pensarci a lungo perché, come ho detto, Sheila era la mia bambina. L’ho interpretata per oltre 35 anni e avere quella chiamata ha significato tutto per me. Non volevo ancora metterla a riposare e, grazie alla fan base e ai loro commenti, telefonate, quello che era accaduto con i rating, mi hanno riportata indietro.