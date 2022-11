Becoming Elizabeth è stata cancellata da Starz dopo una sola stagione, la serie tv con Alicia Von Rittberg non tornerà.

Secondo i dati di Nielsen, la serie non è riuscita a catturare il pubblico in modo significativo; il primo episodio andato in onda il 12 agosto è stato l’episodio più visto, ma ha raccolto solo 158.000 spettatori totali. Nelle settimane successive, gli episodi hanno continuato a perdere spettatori, con la media di spettatori per la stagione di circa 136.000.

La serie drammatica sui Tudor esplorava l’affascinante e mai narrata storia degli anni giovanili della regina più iconica d’Inghilterra.

La serie vedeva anche la partecipazione di Jamie Blackley (Greed – Fame di soldi, The Last Kingdom), Alexandra Gilbreath (La ragazza dei tulipani, Provoked Wife), Jamie Parker (1917, Harry Potter e la maledizione dell’erede), Leo Bill (Rare Beasts, In Fabric), Bella Ramsey (Il Trono di Spade, The Last of Us), Ekow Quartey (This Way Up, Sogno di una notte di mezza estate allo Shakespeare’s Globe), Alex Macqueen (Sally4Ever, Peaky Blinders) e Olivier Huband (I Hate Suzie, A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe).

Fonte: Deadline