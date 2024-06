Nel cast della stagione 2 di Beef sembra ci saranno anche Oscar Isaac e Carey Mulligan.

I due attori dovrebbero affiancare sul cast Charles Melton e Cailee Spaeny, già annunciati tra gli interpreti dei prossimi episodi della serie prodotta per Netflix.

Al centro della trama dovrebbero essere due coppie che si ritrovano a litigare e, per ora, la produzione non è ancora stata confermata ufficialmente.

I ruoli che dovrebbero avere Isaac e Mulligan sembra fossero stati ideati inizialmente per Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway che, tuttavia, non hanno stretto un accordo con la produzione.

Isaac ha già recitato più volte per il piccolo schermo: con Scene da un matrimonio, prodotto per HBO e con star anche Jessica Chastain, ha conquistato una nomination agli Emmy. Recentemente l’attore ha invece recitato in Moon Knight, show Marvel prodotto per Disney+.

Mulligan, invece, recentemente ha recitato nel film Maestro con star Bradley Cooper e in Spaceman, con protagonista Adam Sandler.

