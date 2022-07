Better Call Saul 6, Aaron Paul non capisce la segretezza riguardante il ritorno di Jesse e Walter

AMC ha annunciato alcuni mesi fa il ritorno ufficiale di Aaron Paul e Bryan Cranston nell’universo di Breaking Bad svelando la loro partecipazione all’ultima stagione di Better Call Saul e ora l’interprete di Jesse ha espresso la sua perplessità per quanto riguarda la scelta dei produttori.

L’ex protagonista di Breaking Bad ha infatti ricordato come fossero stati arrivare e tenuti al sicuro dai paparazzi, facendo trascorrere alle due star quattro giorni in un Airbnb da cui era impossibile uscire, se non per spostarsi sul set.

Aaron, intervistato da Albuquerque per la presentazione delle statue che ritraggono le star di Breaking Bad, ha ora spiegato:

Siamo eccitati nel tornare in città. Lo siamo davvero perché l’ultima volta che siamo tornati dovevamo mantenere segreta la nostra presenza. Eravamo chiusi dentro i nostri appartamenti in affitto. Lo trovo così divertente perché doveva essere una sorpresa grandiosa. poi, improvvisamente, hanno annunciato che lo avrebbero fatto, quindi perché ci hanno tenuti in una prigione? Seriamente, stavano solo mettendoci in crisi.

Paul, giustamente, ha espresso le sue perplessità riguardante l’estrema segretezza che ha circondato la loro apparizione, sottolineando come aveva pensato ci fosse l’intenzione di mantenere il segreto fino alla messa in onda dell’episodio in cui saranno presenti Walter White e Jesse.

Cranston ha ricordato:

Ci avevano chiesto di mantenere il segreto per sempre. Ci hanno fatto viaggiare in aereo di notte. Abbiamo preso questo aereo e siamo andati in una sezione privata dell’aeroporto. E poi ci hanno portato fuori sulla pista di atterraggio e su un SUV. Ci hanno fatto alloggiare in un Airbnb, un duplex. Lui aveva a disposizione il piano superiore e io quello in basso e ci hanno detto che non potevamo uscire.

Gli attori sono rimasti ad Albuquerque per quattro giorni potendo uscire solo per le riprese e dovendo camminare in casa per rimanere in forma.

Per ora AMC non ha rivelato in quale puntata dell’ultima stagione di Better Call Saul appariranno, ma IMDB.com ha aggiornato la pagina di entrambi sostenendo che saranno presenti nel decimo episodio, in onda sugli schermi americani il 25 luglio.

