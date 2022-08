Better Call Saul 6: Bob Odenkirk svela la sua reazione al finale

Better Call Saul

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Bob Odenkirk ha rivelato quale è stata la sua reazione al finale di Better Call Saul, che ha salutato i fan dopo sei stagioni.

La notizia contiene degli spoiler, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

In Saul Gone si propone il capitolo conclusivo della storia di Jimmy McGill che, dopo molti anni trascorsi aiutando criminali e compiendo atti amorali, decide di sacrificare la propria libertà assumendosi la totale responsabilità del suo legame con Walter White (Bryan Cranston), venendo condannato a 86 anni di carcere. Nel farlo chiede scusa per quanto accaduto a Chuck e Howard, oltre che a Kim (Rhea Seehorn).

Bob Odenkirk, intervistato da EW, ha ora spiegato:

Il mio primo pensiero è stato: ‘Urrà, gli avete dato tutti i sentimenti e le emozioni che ha avuto per tutto questo tempo. E sta incarnando chi è veramente, la miglior parte di lui sta finalmente venendo fuori realmente. Ho sempre pensato fosse in grado di compiere la scelta che ha preso, ammettendo il ruolo avuto nell’intera situazione.

L’attore ha aggiunto:

E non è una vittima. Amo che lo faccia, e lo fa perché ama Kim, e lo fa perché lo sa che è la cosa che le dimostrerà che è sempre stato una brava persona. E non un serpente spezzato.

