Better Call Saul 6: Carol Burnett tra le guest star degli ultimi episodi

Nella stagione 6 della serie Better Call Saul ci sarà anche l’attrice Carol Burnett.

L’icona della televisione sarà una guest star del capitolo conclusivo della storia di Jimmy McGill – Saul Goodman, ruolo affidato a Bob Odenkirk, interpretando un personaggio di nome Marion.

Burnett ha dichiarato in un comunicato:

Sono elettrizzata nell’essere una parte del mio show preferito.

Nelle puntate finali, che arriveranno l’11 luglio su AMC e AMC+ e successivamente in Italia su Netflix, appariranno anche Bryan Cranston e Aaron Paul che hanno avuto la parte di Walter White e Jesse Pinkman nella serie originale Breaking Bad.

Il finale dello show ideato come spinoff di Breaking Bad sarà trasmesso sul piccolo schermo il 15 agosto.

L’attrice Carol Burnett in carriera ha conquistato numerosi Emmy, Golden Globe, un Grammy e un Tony, oltre ad aver vinto riconoscimenti prestigiosi come la Presidential Medal of Freedom e il Mark Twain Prize for American Humor.

Fonte: Variety