Better Call Saul 6: cosa accade chiamando il numero di telefono di Gene?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 10 della stagione 6 di Better Call Saul viene mostrato un nuovo numero di telefono e online si svela cosa accade se lo si chiama.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spooiler.

Nella puntata Gene finge di aver perso il suo cane Nippy per creare un po’ di pressione su Jeff, che l’ha riconosciuto come Saul Goodman.

Il protagonista decide quindi di fingere di aver perso il proprio cane per avvicinarsi a Marion, la madre dell’uomo.

Per rendere credibile la situazione, Gene attacca dei volantini in cui c’è una foto di un adorabile cagnolino, usata per fingere l’esistenxzai di Nippy, e il numero di telefono (402) 342-988.

Gli spettatori che hanno composto quei numeri si ritrovano così a sentire un messaggio registrato in cui Gene dichiara che se avete chiamato è perché avete visto il volantino. L’uomo inizia quindi a lodare il suo amico a quattro zampe e dichiara che spera riuscirete a trovare Nippy.

I fan americani hanno però scoperto che il numero di Jeff (402 144-0827) non sembra invece esistere.

Nella puntata Gene mente in un secondo momento a Marion, la madre di Jeff, dichiarando di aver trovato Nippy, che in realtà non esiste, sottolineando: “Dopo tutto, un lieto fine!”.

Che ne pensate della scelta di inserire il numero di telefono di Gene nella decima puntata della stagione 6? Lasciate un commento!

Fonte: ScreenRant