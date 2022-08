Better Call Saul 6: il destino dei protagonisti della serie

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Better Call Saul si è conclusa, svelando il destino dei protagonisti, non solo di Jimmy McGill interpretato da Bob Odenkirk.

Ovviamente, se non avete completato la visione degli episodi e non volete spoiler, non proseguite con la lettura.

Jimmy McGill

Dopo la denuncia di Marion, interpretata da Carol Burnett, la carriera dell’ex avvocato si conclude in Omaha. Jimmy/Saul/Gene deve così affrontare un decennio da trascorrere in carcere decidendo di accettare una pena maggiore, nonostante stesse per trovare un accordo più conveniente della condanna a 86 anni ricevuta. Il protagonista viene mostrato mentre incontra nuovamente l’ex moglie Kim Wexler, con cui sembra fare pace.

Kim Wexler

Il personaggio di Rhea Seehorn si era allontanata da Saul e dall’attività in campo legale dopo quanto accaduto a Howard nel season finale. Kim Wexler si è trasferita in Florida, dove ha lasciato la sua vecchia vita alle spalle. La donna ha deciso di tornare ad Albuquerque e svelare quanto accaduto a Howard. Inizialmente è stata tradita da Saul Goodman mentre cercava di raggiungere un accordo con i procuratori, ma successivamente Kim viene totalmente assolta grazie alle dichiarazioni del suo ex.

Gus Fring

Il villain interpretato da Giancarlo Esposito, proprietario di Los Pollos Hermanos e temuto criminale, riesce a sopravvivere a uno scontro con Lalo Salamanca. Grazie alla quarta stagione di Breaking Bad, tuttavia, sappiamo che Hector Salamanca riesce a liberarsi del suo rivale che stava rapidamente ottenendo sempre più potere.

Mike Ehrmantraut

Il capo della sicurezza di Gus Fring e, successivamente, di Saul Goodman, riesce più volte a sopravvivere a situazioni molto complicate. Il personaggio interpretato da Jonathan Banks viene poi ucciso da Walter White nella quinta stagione di Breaking Bad.

Howard Hamlin

Nella sesta stagione di Better Call Saul si è assistita alla tragica fine del personaggio interpretato da Patrick Fabian. Nella serie il partner dello studio legale in cui lavora Jimmy diventa rapidamente la nemesi del protagonista, ritrovandosi anche al centro di una campagna infamante ideata da Jimmy e Kim. L’uomo si ritrova poi nel posto sbagliato al momento sbagliato e viene ucciso nel settimo episodio della serie quando entra in scena Lalo Salamanca.

Nacho Varga

Il gangster con il volto dell’attore Michael Mando è uscito di scena nel terzo episodio della sesta stagione della serie. Ignacio lavora per Hector e cerca poi di ucciderlo quando l’uomo vuole usare il negozio di suo padre come copertura. Dopo essere stato trovato dai Salamanca, Nacho riesce ad afferrare una pistola e a uccidersi prima di essere giustiziato.

Lalo Salamanca

Il nipote di Hector e cliente di Saul Goodman, parte affidata a Tony Dalton, scopre il laboratorio di Gus Fring, sopravvive a un tentato omicidio e inizia a pianificare la sua vendetta. Nell’ottavo episodio della sesta stagione di Better Call Saul, tuttavia, viene ucciso proprio da Gus Fring.

Don Hector Salamanca

Il tentativo compiuto da Nacho Varga di ucciderlo gli causa dei danni permanenti. Il personaggio affidato a Mark Magolis può così comunicare solo usando una piccola campanella. Quando Gus Fring gli fa visita nell’ospizio in cui vive, Hector fa esplodere una bomba uccidendo anche il suo nemico.

Chuck McGill

Il fratello maggiore di Jimmy McGill, ruolo affidato a Michael McKean, si convince di essere allergico all’elettricità e conduce una vita da recluso. Non potendo inoltre impedire i comportamenti criminali del fratello, Chuck taglia i contatti con Jimmy e muore dopo aver dato fuoco alla sua casa nella quarta stagione di Better Call Saul.

Francesca Liddy

La segretaria e receptionist di Saul Goodman, che ha il volto dell’attrice Tina Parker, si ritrova coinvolta nei problemi legali dell’avvocato ma riesce poi a uscirne indenne. Un flash forward rivela che ha coperto i crimini del suo capo, ha avuto una sua ricompensa ed è sopravvissuta agli eventi mostrati in Breaking Bad.

Jesse Pinkman

Il destino dello studente di Walter White interpretato da Aaron Paul viene svelato nel film El Camino. Nel lungometraggio ambientato dopo Breaking Bad si vede infatti Jesse mentre riesce a fuggire in Alaska, dove inizia una nuova vita.

Walter White

Il personaggio ormai iconico affidato a Bryan Cranston ha detto addio ai suoi fan con la sparatoria mostrata nel finale di Breaking Bad, dopo essersi trasformato da mite insegnante del liceo a narcotrafficante in grado di compiere crimini e inganni.

Che ne pensate del destino dei personaggi mostrati in Better Call Saul? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline