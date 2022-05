Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il midseason finale diè stato contraddistinto da un’altraimportante tra i protagonisti.La notizia, ovviamente, contiene degli spoiler sull’episodio, non proseguite se non volete anticipazioni.

Nella puntata diretta da Thomas Schnauz, Kim e Jimmy McGill ideano un piano per chiudere il caso Sandpiper e tutto sembra funzionare. Howard (Patrick Fabian) arriva nel loro appartamento per ammettere la propria sconfitta e viene interrotto da Lalo (Tony Dalton) che sostiene di voler parlare con i suoi avvocati e, invece, spara alla testa di Howard.

Rhea Seehorn, interprete di Kim, ha dichiarato:

Ho pensato che Patrick abbia interpretato quella scena in modo meraviglioso e non era facile. Patrick ha compiuto un lavoro così fantastico con quel percorso davvero complicato compiuto dal suo personaggio in questo episodio e in quello precedente… Quella situazione in cui ci siamo tutti trovati quando si sta cercando di dimostrare la propria innocenza.

L’attrice ha raccontato che non sapeva della morte del personaggio fino a quando non ha letto lo script, sostenendo sia un momento brutale:

Abbiamo provato molto come facciamo nello show e c’è un’enorme tristezza perché si tratta del mio amico Patrick Fabian, che per me è come un fratello a questo punto.

Rhea ha dichiarato che ha dovuto immergersi in quello che avrebbe provato Kim, essendo sempre in controllo anche nelle situazioni più complicate. A livello personale, invece, per Seehorn, si trattava di una situazione emozionante:

Abbiamo vissuto insieme per la maggior parte delle riprese della stagione, è come un fratello maggiore. Siamo davvero vicini e gli voglio bene, inoltre ci si rende conto che la serie sta realmente per concludersi. Non possiamo tornare indietro. Sta accadendo, è stato triste. Mi piace avere vicino Patrick. Apprezzo il suo lavoro. Amo il contributo allo show. Ma sono stata elettrizzata dal fatto che gli hanno dato così tanto da fare in questi ultimi momenti perché è un attore incredibile e sapevo che avrebbe superato le aspettative. Dovevamo festeggiare quella parte. Come se fosse ‘se devi andare almeno fallo in grande stile’.

L’attrice ha poi spiegato che Kim e Jimmy hanno finto fino a quel momento che non ci siano conseguenze per le loro azioni e non stiano ferendo nessuno, ma ora devono fare i conti con la morte di una persona di fronte a loro, un evento molto traumaticoche avrà delle conseguenze.

Rhea ha quindi affrontato le ipotesi di uno spinoff sostenendo che i creatori della serie hanno detto pubblicamente che la storia di Kim è una di quelle che varrebbe la pena continuare, ma che si concederanno una pausa. Per questo motivo l’attrice non può dire nulla per quanto riguarda i possibili progetti futuri del franchise.

Seehorn ha svelato che riesce a mantenere il segreto su quanto accade sul set senza alcun problema perché nemmeno il suo fidanzato può sapere i dettagli delle scene, che non vengono girate in ordine e spesso sono al centro di riprese aggiuntive. I suoi amici e membri della famiglia, inoltre, sono grandi fan della serie e non vogliono sapere spoiler in anticipo. L’attrice ha aggiunto:

Anche nei negozi, se mi si avvicina qualcuno e dice ‘O mio dio, cosa accadrà a Kim? Devi dirmelo’. Non puoi nemmeno iniziare a parlare prima che ti fermino dicendo ‘No, non dirmelo. Non voglio sapere. Non voglio saperlo’. Non rovinerei quel coinvolgimento per nulla al mondo. Vorrei poter vedere ogni singola persona durante la visione.

Rhea Seehorn ha spiegato che la pausa prima dell’arrivo dell’ultima parte della stagione, che debutterà a luglio, saràè utile perché permetterà a tutti di poter elaborare il lutto. I membri del cast, inoltre, potranno rendersi conto che non torneranno più sul set. L’attrice ha lodato il lavoro degli autori sottolineando:

Penso che abbiano scritto questa stagione in modo così rispettoso e per una visione intelligente. Non c’è niente di banale da qui alla fine. Era tragica, disturbante e incredibilmente riflessiva. Sono una fan della serie oltre a recitarci e conosco la scrittura di queste persone. Non c’è niente di simile ed è stato davvero complicato girare questa stagione perché è stata così grandiosa.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Rhea Seehorn sulla morte avvenuta nel midseason finale di Better Call Saul?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline