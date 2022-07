Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 6×10 di Better Call Saul i fan hanno potuto scoprire nuovi dettagli riguardanti la storia di Gene.

Non proseguite ovviamente con la lettura se non volete anticipazioni!

La serie ha regalato nuove anticipazioni riguardanti quanto accaduto al personaggio dopo Breaking Bad. Nella première della quinta stagione di Better Call Saul si era visto un misterioso uomo chiamato Jeff che era interessato a Gene. Il personaggio interpretato da Bob Odenkirk aveva detto a Ed Galbraith che si sarebbe occupato della questione e viene quindi mostrato mentre rintraccia la madre di Jeff, Marion, interpretata a Carol Burnett, diventandone amico inventandosi che ha perso il proprio cane, Nippy, e sabotando lo scooter della donna per poterla così accompagnare a casa.

Quando Jeff arriva a casa da lavoro si ritrova di fronte Gene che scherza con Marion in cucina.

Jeff minaccia Gene dichiarando che gli basta fare una telefonata per dire addio a Saul Goodman, ma riceve invece la proposta di essere coinvolto e ricevere una parte dei guadagni compiuti in modo illegale.

Gene inizia così a portare dei dolci nell’ufficio della sicurezza del centro commerciale per la gioia del responsabile delle guardie, Frank interpretato da Jim O’Heir, situazione che permette al protagonista di misurare il tempo necessario a completare dei tragitti.

Jeff viene quindi addestrato a rubare oggetti costosi durante i tre minuti in cui Frank mangia il suo dolce alla cannella. Gene lo avvisa però a prendere solo tre oggetti per evitare che qualcuno si accorga della loro mancanza prima di dover fare l’inventario, situazione che porterebbe a guardare i filmati della sicurezza prima che vengano riutilizzati.

Gene, per convincere il suo nuovo compare, ricorda quanto, rispetto al loro piano, fosse più folle la storia di Walter White.

Nel centro commerciale arriva un’enorme cassa di legno che distrae Kathy mentre stava osservando dei segni sul pavimento. La donna chiama Gene, che si occupa delle consegne, per lamentarsi dell’arrivo non avendolo ordinato e, dopo una piccola discussione, si decide di lasciarla di notte. Il protagonista fa quindi visita a Frank e Jeff esce dalla cassa per rubare completi di Armani e Air Jordan prima di scivolare per terra dove è stato lavato da poco il pavimento e perdere i sensi.

Per evitare che Frank si giri a controllare i monitor, Gene inizia quindi a piangere dichiarando che non sa cosa fare della sua vita non avendo più nessuno: i suoi genitori sono morti, così come il fratello, oltre al fatto che non ha una moglie, dei figli o amici. Frank lo consola, dando involontariamente il tempo a Jeff di riprendersi e nascondersi in bagno. La mattina dopo la cassa, che ora contiene le merci rubate, viene portata via.

Gene ricorda poi a Jeff che rischiano vari decenni in carcere se verranno scoperti e ribadisce all’uomo di non essere suo amico, dichiarando che ora non vuole più vederlo nella sua vita. Marion arriva in garage e Gene finge di aiutare Jeff con la macchina. La donna gli dice poi che il figlio aveva delle cattive compagnie ad Albuquerque ed è quindi felice che lui sia una presenza positiva.

Gene torna a lavorare con una rinnovata sicurezza ed è persino tentato di acquistare una camicia colorata e una cravatta che Saul Goodman avrebbe amato.

