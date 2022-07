Better Call Saul

Lo scorso anno, durante le riprese della sesta stagione di Better Call Saul, Bob Odenkirk, interprete del protagonista, aveva subito un grave attacco cardiaco. L’attore, dopo essere stato ricoverato in ospedale, si era subito ripreso, tanto da tornare sul set appena cinque settimane dopo.

Solo recentemente, durante un intervista a Entertainment Weekly, l’attore ha rivelato il preciso momento in cui questo è avvenuto. Si tratta delle riprese dell’episodio 8, intitolato Punti e premi, durante la scena in cui Lalo (Tony Dalton) espone i suoi agghiaccianti piani per Jimmy e Kim (Rhea Seehorn). Quando Odenkirk è tornato sul set, invece di completare la ripresa interrotta, ha iniziato a lavorare sull’episodio successivo, Giochi e divertimento.

Commentando l’accaduto, l’attore ritiene che tutte le l’attenzione ricevute possano portare un altro beneficio:

Lo dico per la centesima volta, ma lo dirò altre 500 volte nella mia vita, è così bello che tutti si preoccupino così tanto. Ringrazio le persone che si preoccupano di questo problema e se c’è qualcosa di buono che può derivare da questo, è che altre persone con più di 50 anni possano andare dal loro medico e magari farsi fare un controllo al proprio cuore.

Anche il creatore della serie, Vince Gilligan, ha recentemente commentato il collasso di Odenkirk sul set: “Lo abbiamo visto morire. Non avevo mai visto nulla di simile, se non in un film. Quando siamo tornati sul set con Bob, era solo felicità, gratitudine, riconoscenza“, le sue parole durante una puntata del Better Call Saul Insider Podcast.

Vi ricordiamo che la sesta e ultima stagione di Better Call Saul è attualmente in onda su Netflix, con un nuovo episodio ogni settimana. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

