L’episodio 6×11 di Better Call Saul, secondo quanto riporta la programmazione dei prossimi giorni di AMC, si intitolerà Breaking Bad, anticipando quindi l’attesa apparizione di Bryan Cranston e Aaron Paul.

Dopo la segretezza mantenuta a lungo, con gli interpreti di Walter White e Jesse Pinkman costretti persino a nascondersi dallo sguardo di potenziali fotografi e fan che avrebbero potuto notarli sul set dello spinoff prequel, gli spettatori potranno quindi scoprire in che modo i personaggi sono stati coinvolti nella storia di Jimmy McGill.

Nella serie si erano già mostrate delle sequenze riguardanti l’epoca di Breaking Bad in occasione dell’episodio della quarta stagione di Better Call Saul intitolato Quite a Ride.

Nella puntata intitolata Nippy, disponibile da pochi giorni, sono state svelate nuove rivelazioni riguardanti il personaggio interpretato da Bob Odenkirk in cui si svelava un capitolo inedito della storia di Gene, ovvero l’identità che Jimmy-Saul Goodman assume dopo gli eventi raccontati in Breaking Bad.

Bryan Cranston ha recentemente rivelato che ha girato con l’amico e collega ben tre scene per l’ultima stagione di Better Call Saul: una in cui appare solo Walt, un’altra in cui c’è solo Jesse, e una terza in cui i due personaggi sono insieme.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dalla puntata di Better Call Saul 6 intitolata Breaking Bad?

Fonte: ComicBook