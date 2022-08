Better Call Saul: il cameo da record del penultimo episodio

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Tra le tante curiosità sugli ultimi episodi di Better Call Saul ce n’è uno legato a un cameo da “record”.

Nel dodicesimo episodio della stagione 6, il ritorno di Emilio Koyama (John Koyama) segna infatti un traguardo per la serie. Emilio rappresenta l’ennesimo collegamento del prequel con Breaking Bad: amico di scuola di Jesse Pinkman (Aaron Paul) e suo ex socio d’affari, era uscito di scena nel secondo episodio della prima stagione della serie originale, andato in onda nel gennaio del 2008.

Sono passati quindi 14 anni da quando Koyama ha interpretato l’ultima volta Emilio: è il più lungo salto temporale tra la comparsa di un personaggio in Breaking Bad e quella in Better Call Saul. Nel cammeo, vediamo il primo incontro tra Emilio e Jimmy/Saul, una scena fondamentale per ciò che verrà detto più avanti in Breaking Bad, e cioè che Saul è riuscito a far assolvere Emilio in due occasioni. L’uomo farà poi una brutta fine, diventando la prima persona uccisa da Walter White (e finendo dissolto in una vasca da bagno in una delle scene più memorabili e inquietanti di Breaking Bad). Verrà poi citato nuovamente nell’episodio della seconda stagione, intitolato Better Call Saul, in cui Jesse suggerisce di chiamare l’avvocato grazie al fatto che in passato aiutò due volte Emilio. Infine, si rivedrà il suo mugshot nella quinta stagione, in cui vediamo che venne arrestato una volta nel 2002 e una volta nel 2004.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.