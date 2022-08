Better Call Saul: Cinnabon, dopo la fine della serie, cerca un nuovo manager in Nebraska

Better Call Saul

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I confini tra il mondo di Better Call Saul e la realtà diventano sempre più sottili grazie a un tweet dell’account ufficiale della catena Cinnabon.

Dopo la messa in onda dell’episodio finale della serie è infatti apparso un messaggio in cui si annuncia il tentativo di trovare un nuovo general manager a Omaha, in Nebraska.

NOW HIRING: General Manager in Omaha, Nebraska https://t.co/3OnH52qsly — Cinnabon (@Cinnabon) August 16, 2022

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nell’ultimo episodio della serie!

Nell’epilogo della storia di Jimmy McGill, il protagonista interpretato da Bob Odenkirk, che aveva usato l’identità di Gene Takavic per lavorare presso Cinnabon, viene arrestato e condannato a 86 anni di carcere.

Il tweet dell’azienda è stato seguito da un commento di Linkedin in cui si dichiara che tra i bonus della posizione di lavoro ci sono, ovviamente, dei dolci e un telefono usa e getta.

