Il compositore Dave Porter si è occupato delle musiche di Better Call Saul e l’artista ha commentato il “record negativo” stabilito agli Emmy. Lo show ha infatti ottenuto 53 candidature, ma non ha mai visto nessun premio.

Porter, intervistato da ComicBook.com, ha dichiarato:

Ce l’abbiamo fatta. Non ho mai parlato con gli altri membri del team degli Emmy. Ma ho visto certamente alcune delle acute risposte date dai miei colleghi online. E sì, ecco la mia risposta pungente, e non sarà altrettanto buona rispetto a quella dei nostri intelligenti autori, ma in due parole dico solo: The Wire.

La serie cult ha infatti ottenuto, nel corso delle cinque stagioni, ha ottenuto solo due nomination agli Emmy, senza vincere nulla.

Porter ha aggiunto sull’argomento:

Posso promettervi che nessuno tra gli sceneggiatori di Better Call Saul stava pensando agli Emmy quando hanno scritto la serie. Capite cosa voglio dire? Non puoi trascorrere il tuo tempo pensandoci. Molto dipende dalle politiche, dalle tempistiche e da un milione di altre cose. E, anche se sono certamente grato, penso che il valore di Breaking Bad sia stato riconosciuto particolarmente presto perché è stato uno show sottile fin dall’inizio. E quei premi arrivati presto, penso, abbiano dato sicurezza al network e a tutti gli altri, rassicurando che lo show poteva essere qualcosa di speciale. Ma Better Call Saul, ovviamente, era quello che era fin dall’inizio ed era stato grandioso iniziare in quel modo, e sapendone la qualità. Non penso che fosse super importante.