Better Call Saul: i dati di ascolto del finale sono i migliori dal 2017

Il finale di Better Call Saul è stato l’episodio più visto dell’ultima stagione arrivando a 2.7 milioni di spettatori su AMC, secondo quanto riportano di dati di ascolti di Nielsen che tiene conto delle visualizzazioni dal vivo e nei tre giorni successivi.

La puntata ha ottenuto una media di 1.1 milioni di spettatori di età compresa tra i 25 e i 54 anni.

Il finale, inoltre, è stato l’episodio più visto su AMC dall’epoca dell’epilogo della terza stagione andato in onda sugli schermi americani il 19 giugno 2017, che aveva registrato 1.8 milioni di spettatori.

La serie Better Call Saul è in corsa per sette Emmy, tra cui quelli nelle categorie Miglior Serie Drammatica, Miglior Attore Protagonista e Miglior Attrice Protagonista, rispettivamente grazie alle performance di Bob Odenkirk e Rha Seehorn.

La sesta stagione, inoltre, ha ottenuto una media di 2.2 milioni di spettatori a episodio secondo le rivelazioni di Nielsen e il pubblico è cresciuto registrando ogni settimana un +70% ogni settimana.

Fonte: Deadline