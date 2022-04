Il ritorno dicon i primi due episodi della, l’ultima della storia con star Bob Odenkirk, ha stabilito undi ascolti.

AMC Networks ha infatti annunciato che la premiere dello show, Wine and Roses, ha ottenuto 1.4 milioni di spettatori, di cui oltre 500.000 appartenenti alla fascia di età 25-54.

Le due puntate hanno inoltre ottenuto grande attenzione sui social media dove ci sono stati oltre 500.000 post sulle piattaforme di Twitter e Facebook, registrando un +60% del coinvolgimento rispetto al debutto della quinta stagione nella giornata di lunedì. Per 10 ore Better Call Saul è stata la serie drammatica con più coinvolgimento social, più discussa, e protagonista del maggior numero di contenuti condivisi.

Dan McDermott, presidente di AMC Studios, ha dichiarato:

Per questa stagione finale di Better Call Saul c’è stata una lunga attesa di due anni e i fan dello show hanno accolto il momento del suo ritorno con un’accoglienza adatta a tutto quello che questo notevole team creativo ha offerto. Che si tratti dello streaming su AMC+, della visione sul nostro network lineare sostenuto dalla pubblicità o essere coinvolti sui social media, i fan si sono fatti avanti e la scorsa notte è stata semplicemente solo l’inizio di quella che sarà un’indimenticabile stagione finale di una serie che è diventata un punto di riferimento per la nostra azienda e tutto il mondo della televisione.