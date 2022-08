Better Call Saul: la guest star del finale parla dell’importanza del cameo presente nella storia

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio finale della serie Better Call Saul c’è stato spazio per un cameo e l’attore protagonista di quel momento ha ora parlato delle scene in cui è stato coinvolto.

Non proseguite, ovviamente, se non avete visto la puntata e non volete anticipazioni.

Nell’ultima puntata della serie con star Bob Odenkirk il personaggio di Jimmy chiede più volte agli altri se hanno dei rimpianti, evitando di rispondere al quesito. In un flashback chiede a Walter White e Mike Ehrmantraut, interpretati da Bryan Cranston e Jonathan Banks, cosa farebbero se avessero una macchina del tempo. In un’altra sequenza Jimmy sembra voler chiedere la stessa cosa al fratello Chuck, senza riuscire ad averne l’occasione.

Michael McKean, che ha proprio la parte del fratello di Jimmy, ha quindi spiegato a Variety:

Penso che il motivo per cui Chuck è presente nell’episodio sia per dire a tutti che non si può realmente tornare indietro nel tempo. Quindi devi prendere le tue decisioni sul momento. E stiamo facendo un salto indietro a un tizio che non ha preso le scelte giuste, che ha lasciato che molti problemi incendiassero la sua vita, letteralmente e metaforicamente. Chuck, a quel punto, potrebbe aver avuto un’idea di quello che poteva essere il futuro se plasmato nel modo corretto. E, ovviamente “La Macchina del Tempo” è su un futuro delineato in modo approssimativo.

L’attore ha quindi aggiunto:

Forse si tratta di come il futuro è tuo da disegnare per quanto tu ne sia capace. Non perdere la tua occasione Ora, questo è qualcosa detto da un uomo (Chuck) che stava iniziando a rovinare il proprio futuro. Semplicemente non lo sapeva. Stava mettendosi in una situazione difficile a causa dei suoi vari sentimenti, delle sue gelosie, della sua incapacità di conquistare le persone nel modo in cui fa Jimmy. Chuck lo guarda fare ciò che fanno gli avvocati, ma in modo aperto, sfacciato e la fa franca perché è affascinante e un po’ sfuggente. Chuck, che segue le regole, era l’uomo che si chiedeva ‘Se sto facendo la cosa giusta, perché mi sento in modo così terribile?’. Il passato è passato, ma è ancora con te. Quello che fai con te stesso e chi sei quando rivisiti il passato può essere istruttivo. Penso che, in un modo più limitato, sia quello che Jimmy sta facendo e ciò che sta provando in questi momenti, quello che sta pensando del tempo che è trascorso.

Che ne pensate del cameo presente nel finale di Better Call Saul? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety