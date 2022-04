In occasione della premiere americana della stagione 6 di, il protagonistaha svelato cosa riserveranno le ultime avventure di Saul Goodman.

In un’intervista con EW, l’attore ha definito la nuova stagione come turbolenta e sanguinosa, parlando dell’avvicinarsi del suo personaggio all’identità mostrata in Breaking Bad:

Questa serie è per lo più progredita in maniera crescente e i personaggi fanno scelte sempre più importanti. E ora in questa ultima stagione, vedo accadere cose molto più grandi, molto più velocemente. È solo uno show più turbolento. La trama viene semplicemente amplificata. Abbiamo visto Jimmy McGill venire picchiato per cinque anni, guadagnare e perdere l’etica. Non ne ha molta, ma a volte ce l’ha, e a volte ritorna. Ma per togliere quell’ultimo pezzo di etica dal suo cervello, sarà un intervento chirurgico profondo, sarà sanguinoso e… doloroso. Ma alla fine, lo perderà e diventerà Saul, quindi tutto funziona alla grande.

La stagione 6 di Better Call Saul sarà composta da tredici episodi suddivisi in due parti: la prima prenderà il via il 18 aprile e la seconda l’11 luglio.

Fonte: Comic Book