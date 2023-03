Billie Eilish debutta come attrice nella serie Sciame, ecco il video e i retroscena

Billie Eilish ha debuttato come attrice nella serie Sciame, prodotta da Donald Glover e Janine Nabers, con star Dominique Fishback.

Negli episodi si racconta la storia di Dre, una giovane che ha come idolo Ni’Jah, una popstar che ha una fanbase leale che si fa chiamare Sciame e attacca ogni critico online sommergendolo con le emoji delle api.

La serie si ispira a Beyoncé e la sua Beyhive.

Quando la sorella adottiva di Dre, Marissa (Chloe Bailey), rimane vittima del fidanzato (Damson Idris), Dre perde il controllo e inizia a uccidere. Tra le star che appaiono nelle puntate ci sono anche Rory Culkin, Byron Bowers, Kiersey Clemons e Paris Jackson.

Tra le guest star c’è Billie Eilish nel ruolo di Eva, una ragazza misteriosa.

Nabers ha spiegato:

Billie, che ha condiviso un video della serie, appare nel quarto episodio. Dre, nell’aprile 2018, si imbatte in un gruppo totalmente al femminile e, durante una passeggiata, alcune di loro spiegano di essere convinte che Eva possieda dei poteri da guaritrice, in grado di curare tutti i problemi, persino l’alcolismo o la balbuzie.

La co-creatrice ha spiegato che la fonte di ispirazione è stata la setta NXIVM ideata da Keith Raniere:

Quando prendete in considerazione la storia dello show e il fatto che ci sia un elemento legato a crimini realmente accaduti in ogni episodio, quell’elemento nella puntata quattro è NXIVM. Esistevano a New York – ad Albany – e quello era il periodo delle nostre vie in cui stavano puntando le donne. Si tratta dell’idea di una mentalità in stile setta di qualcuno che potrebbe essere il tuo salvatore, e lo si vede riflesso nella musica. Quell’elemento è sempre stato parte di ciò che doveva essere quella puntata. Abbiamo tolto Keith Raniere perché volevamo realmente concentrarci sulle donne.