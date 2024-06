Nel terzo episodio della stagione 6 di Black Mirror, Josh Hartnett interpreta un astronauta in grado di trasferire la propria mente in un corpo replicato sulla Terra. In un’intervista con Variety, l’attore, padre di tre figli, ha ricordato quanto ha trovato difficile girare la scena in cui il suo personaggio deve assistere al massacro della sua famiglia da parte di una setta hippy. Ecco le sue parole:

L’abbiamo girato in due notti ed è stato davvero orribile. È stato orribile da immaginare perché è l’unico modo in cui posso farlo. Non sono un grande attore. Devo calarmi davvero in una data situazione. Ma è questo il lavoro. A volte devi andare in posti in cui non vorresti andare.

Non sono bravo a lasciarmi alle spalle qualcosa, soprattutto se è difficile entrarci. Ci vuole lo stesso tipo di sforzo per uscirne, perché non posso semplicemente prenderla e metterla via. Allo stesso tempo, ho amici fantastici, ho una famiglia fantastica, ho dei figli e a loro non importa cosa ho fatto al lavoro. Hanno bisogno di cose, quindi non posso tirarla fuori. Non è un’opzione.