Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Myha’la Herrold ha commentato gli eventi mostrati nell’episodio della stagione 6 di Black Mirror intitolato Loch Henry di cui è protagonista.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata lo studente di cinema Davis (Samuel Blenkin) porta la sua fidanzata e compagna di studi Pia (Myha’la Herrold) nella città in cui è cresciuto, dove è avvenuta una serie di terribili omicidi compiuti dal serial killer Ian Adair, colpevole anche della morte del padre del giovane. La ragazza convince così Davis a realizzare un documentario true crime, scoprendo terrificanti segreti.

Pia si imbatte poi in una videocassetta che mostra i genitori di Davis, svelando che erano coinvolti nel torturare e uccidere chi visitava la città.

Herrold ha commentato la svolta dichiarando:

Non me lo aspettavo, sono rimasta a bocca aperta. Ho pensato: ‘Tutto questo è così morboso, non riesco a credere a quello che sto leggendo’. E poi la seconda volta ho pensato che Charlie Brooker è così astuto, e ci sono dei piccoli dettagli che ti portano a pensare a determinate cose.

L’attrice ha aggiunto:

C’erano alcuni indizi se si iniziava a cercarli, ma bisognava farlo con una lente d’ingrandimento perché è così intelligente.

Tra gli elementi c’è ad esempio il fatto che Janet, la madre di Davis, faccia riferimento al killer definendolo “stupido” . La svolta mortale è poi anticipata dal fatto che Davis dica alla ragazza che la campagna può essere un posto pericoloso e nessuno può impedirti di ucciderti.

Il padre di Davis, Kenneth, ha inoltre lo stesso soprannome del protagonista di Shut Up and Dance, che fa parte della terza stagione e in cui vengono compiuti degli omicidi, elemento che i fan avrebbero potuto individuare.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Myha’la Herrold sull’episodio Loch Henry di Black Mirror?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes

I film e le serie imperdibili