Black Mirror: Aaron Paul e Zazie Beetz tra i primi nomi del cast della stagione 6

Le riprese della stagione 6 di Black Mirror sembra siano iniziate e nel cast ci saranno anche Aaron Paul, Zazie Beetz, e Kate Mara.

Le fonti del sito Variety hanno rivelato che tra gli interpreti di tre degli episodi ci saranno Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton e Anjana Vasan.

Attualmente non è stato inoltre svelato quali degli attori lavoreranno insieme.

La nuova stagione sembra sarà composta da più puntate rispetto alla quinta, che era composta da soli tre racconti con star Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace e Miley Cyrus.

La quinta stagione di Black Mirror ha debuttato su Netflix nel mese di giugno 2019.

I nuovi episodi saranno i primi a essere realizzati da quando il creatore Charlie Brooker e Annabel Jones hanno lasciato la casa di produzione House of Tomorrow, fondendo Broke and Bones, realtà in cui Netflix ha investito circa 100 milioni di dollari.

