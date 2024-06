Il creatore di Black Mirror, Charlie Brooker, ha parlato di come la serie sia riuscita a prevedere il futuro e dei prossimi episodi inediti, che comprendono anche il sequel di USS Callister.

Nella puntata Joan è terribile, con star Annie Murphy e Salma Hayek, ad esempio, si affrontano le conseguenze negative dell’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Brooker, intervistato da The Hollywood Reporter, ha sottolineato:

Un paio di volte nello show c’è stato qualcosa che ho scritto e poi è accaduto qualcosa di simile nel mondo reale. Da un punto di vista narcisistico, inizi a provare la sensazione: ‘Questa è una coincidenza troppo grande. Mi sembra di vivere in una simulazione’.

L’episodio è stato scritto nell’estate 2022, prima del debutto di ChatGPT e delle proteste durante gli scioperi avvenuti a Hollywood sull’IA. Sullo schermo si vede Joan (Murphy) che diventa protagonista di una serie basata sulla sua vita, venendo seguita costantemente. Hayek, che interpreta sé stessa nello show, decide quindi di unire le forze con Joan andando contro l’uso della sua immagine sfruttata grazie all’IA nello show.

Charlie ha rivelato che durante le proteste del sindacato degli attori c’è chi si è vestito come Joan durante le proteste e ha ammesso che, di tutte le puntate che ha realizzato, è quella con le tempistiche più ‘inquietanti’ perché realtà e finzione si sembrano essere fuse. L’idea per la storia di Joan è nata quando insieme alla moglie stavano guardando The Dropout, il progetto televisivo con Amanda Seyfried ispirato alla vita di Elizabeth Holmes, e si sono chiesti quanto sarebbe stato strano per lei vedere la propria storia sugli schermi.

Brooker ha poi aggiunto che non aveva pensato a compiere una critica alle piattaforme di streaming, mostrando come Joan avesse ceduto i diritti della sua immagine perché non aveva letto tutti i termini dell’accordo quando si è iscritta, ma solo di come si accettano delle cose in modo superficiale, come accade con Alexa, considerando che si accetta di caricare i propri file audio da qualche parte, senza rendersi realmente conto dell’uso che potrebbe esserne fatto. Lo sceneggiatore ha sottolineato che Annie e Salma erano davvero preoccupate pensando alle tematiche affrontate nella puntata e a quanto accade con deepfake e altre tecnologie.

Dopo il debutto su Netflix, Brooker ha ricevuto varie e-mail di autori, registi e attori per parlare dell’argomento.

Parlando del coinvolgimento di Cate Blanchett, il produttore ha spiegato che era necessario avere un altro volto riconoscibile oltre quello di Murphy e Hayek e, nonostante non le abbia parlato direttamente, i suoi portavoce hanno rivelato che l’attrice era d’accordo con l’uso della sua immagine.

La scena in cui Joan è in chiesa e compie un gesto disgustoso nella speranza di far ribellare Salma Hayek per l’uso della sua immagine è stata particolarmente folle da scrivere e, dopo aver avuto l’approvazione di Annie e Salma, ha ottenuto il via libera dalla produzione a girarla, pur essendo particolarmente complicata da realizzarla per la sua struttuea.

Brooker ha sottolineato che Black Mirror ha affrontato più volte il tema dell’Intelligenza Artificiale e probabilmente sarà un argomento che ritornerà anche in futuro, ma non come sequel diretto della storia di Joan.

Netflix, inoltre, non ha avuto appunti o commenti sull’episodio, nonostante abbia al centro una piattaforma di streaming e si utilizzi il suono di Tudum e abbia un aspetto molto simile a quello di Netflix.

Il creatore di Black Mirror ha ribadito che sarebbe stupido pensare che l’Intelligenza Artificiale non sostituirà mai il lavoro degli esseri umani, anche se non può generare nulla di realmente nuovo, attingendo semplicemente a quanto già realizzato, pur ribadendo che ci sono degli usi interessanti, come ad esempio ottenere dei suggerimenti se si è bloccati nel proprio lavoro o per riassumere il lavoro compiuto.

Attualmente sono in corso le riprese della stagione 7 e, nonostante Brooker non abbia un’opinione particolarmente positiva della situazione a livello mondiale, ha un cauto ottimismo.

Lo sceneggiatore ha quindi parlato dell’episodio sequel di USS Callister (le cui riprese si sono recentemente concluse), sostenendo che era qualcosa a cui stava pensando da molto tempo ed erano state ideate varie versioni del racconto nel corso degli anni:

In precedenza in Black Mirror non ho mai avuto un personaggio che sopravvive oltre un episodio! Quindi è stato davvero divertente, e poi vederli tutti sul set è stato fantastico.

Charlie non ha rivelato se Jesse Plemons è stato coinvolto, anche se il personaggio è morto:

Uno degli elementi principali legati alla realizzazione di Black Mirror è di differenziare tutte le puntate il più possibile, anche se c’è un’idea che le unisce tutte. Quando si vedono le persone che scrivono liste dei loro episodi preferiti, si nota come alcuni siano sempre nelle prime posizioni. Ma è davvero imprevedibile! Ognuno è il preferito di qualcuno e il preferito di tutti è il meno preferito di altri.

Brooker ha ammesso che le puntate hanno delle atmosfere molto diverse e che questo gli permette di non annoiarsi mai:

Sono in questa meravigliosa situazione in cui posso realizzare questi piccoli film. Il problema è che devo scriverli tutti! Di solito stai scrivendo qualcosa e convincendoti che potrebbe essere realizzato. E io sono il contrario: accadrà, devo inventare qualcosa! E devono tutti essere diversi, è una sfida piuttosto unica.

Brooker sta scrivendo l’ultimo episodio della settima stagione, mentre la colonna sonora sta venendo conclusa e si è a buon punto con la post-produzione di varie puntate. Lo sceneggiatore ha aggiunto:

E poi stiamo facendo qualcosa di davvero fantastico ora che non abbiamo mai fatto in precedenza, ma non posso dire cosa sia.

Il creatore di Black Mirror ha sottolineato che si trova nella posizione fortunata di poter scrivere gli episodi, lavorando con delle persone fantastiche e amando ogni minuto, ma non sa quante stagioni di Black Mirror verranno realizzate. Charlie ha ammesso:

Alle volte ho la sensazione che dovrei prendermi una pausa, riposarmi e camminare un po’ per la Terra, ma penso che impazzirei.

