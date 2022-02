La saga sci-fi dipotrebbe presto espandersi con unaideata comedei film, di cui Amazon Studios ha ordinato lo sviluppo. Ridley Scott, regista del film cult degli anni ’80, sarà coinvolto come produttore, tramite la sua Scott Free, e forse dietro la macchina da presa di alcuni episodi nel caso il progetto ottenesse il via libera alla produzione.

La serie – realizzata grazie alla collaborazione tra Amazon Studios, Scott Free e Alcon Entertainment – si intitolerà Blade Runner 2099 e la storia sarà quindi ambientata 50 anni dopo il film diretto da Denis Villeneuve con star Ryan Gosling e Harrison Ford.

Silka Luisa, attualmente showrunner di Shining Girls, si sta occupando della sceneggiatura.

Il film cult diretto da Scott era tratto dal romanzo di Philip K. Dick ed era ambientato in una versione distopica di Los Angeles in cui l’azienda Tyrell Corporation realizzava dei replicanti dalle fattezze umane per farli lavorare nelle colonie spaziali. Un gruppo di modelli tecnologicamente avanzati riusciva però a fuggire sulla Terra, dove alcuni poliziotti iniziavano a dare loro la caccia. Il sequel aveva invece al centro un blade runner, personaggio interpretato da Ryan Gosling, che scopriva un segreto potenzialmente in grado di cambiare per sempre la società. Il sequel diretto da Denis Villenueve poteva contare anche sul ritorno nell’universo della saga di di Harrison Ford ed Edward James Olmos.

La saga di Blade Runner è stata recentemente al centro anche di uno show animato, intitolato Black Lotus, con al centro una storia ambientata nel 2032 e con protagonista una replicante, doppiata da Jessica Henwick.

Alcon Entertainment si sta occupando dello sviluppo dei progetti legati al franchise che ne manterranno la linea temporale e la continuità intatta.

Blade Runner 2099 era stato proposto sul mercato in autunno e Amazon Studios ha immediatamente iniziato le trattative con i produttori.

