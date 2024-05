Michelle Yeoh sarà una delle protagoniste di Blade Runner 2099, la miniserie sequel di Blade Runner 2049 prodotta da Prime Video.

Non sappiamo nulla sul suo ruolo, se non che sarà uno dei più importanti. Nulla si sa anche sulla trama, se non che sarà un seguito del film di Denis Villeneuve. Le riprese, rinviate di quasi un anno a causa degli scioperi, sono iniziate recentemente a Praga.

Silka Luisa sarà showrunner e produttrice esecutiva assieme a Ridley Scott, su produzione della Alcon Entertainment che detiene i diritti di sfruttamento del franchise. Jonathan van Tulleken (Shōgun) dirigerà i primi due episodi.

Fonte: Deadline

