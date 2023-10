Il doppio sciopero a Hollywood ha avuto un impatto sulla produzione della serie tv di Blade Runner in sviluppo da tempo su ordine di Amazon, con Ridley Scott alla produzione.

Già a maggio la produzione, prevista in Irlanda del Nord ai Belfast Harbour Studios, aveva subito uno slittamento a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Ora la BBC spiega che i ritardi dovuti agli scioperi hanno causato uno spostamento definitivo di location. La serie lascerà quindi l’Irlanda, cosa per la quale il capo di Northern Ireland Screen ha espresso non poco disappunto:

Siamo consapevoli che queste decisioni difficili avvengono spesso nell’industria audiovisiva, soprattutto con progetti così costosi che portano con sé aspettative così grandi. Questo però ovviamente lascia un buco nel calendario di produzione in Irlanda del Nord, e Northern Ireland Screen farà di tutto per riempirlo, tenendo conto che le nostre troupe freelance e le industrie dell’indotto facevano affidamento su questo progetto per lavorare.

La serie aveva ricevuto un sussidio di 4.1 milioni di sterline da Northern Ireland Screen, denaro che verrà restituito.

Non è chiaro dove e quando si svolgeranno le riprese ora: la serie, divisa in dieci episodi, è un seguito del film originale uscito nel 1982. Il progetto, come suggerisce il titolo, dovrebbe essere ambientato 50 anni dopo gli eventi raccontati nel film Blade Runner 2049. Il lungometraggio diretto da Denis Villeneuve aveva come star Ryan Gosling e Harrison Ford, che aveva ripreso il ruolo avuto nel film cult diretto da Ridley Scott e ispirato all’opera letteraria di Philip K. Dick.

