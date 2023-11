Blue Bloods dirà addio ai suoi fan: la stagione 14 sarà l’ultima e verrà suddivisa in due parti.

Lo show dirà addio ai suoi fan con 18 puntate, di cui 10 in onda nella programmazione midseason di CBS, a partire dal 16 febbraio sugli schermi americani. Gli ultimi 8 episodi debutteranno nell’autunno 2024.

Selleck ha dichiarato:

Negli ultimi 13 anni è stato un onore e un privilegio lavorare a uno show che non solo celebra gli uomini e le donne che proteggono e sono al servizio di New York, ma ha anche mostrato l’importanza della famiglia. Lavorare insieme a questi incredibili attori, sceneggiatori, produttori, registi e membri della troupe è stato un sogno diventato realtà e sono grato nell’aver parte di questo straordinario gruppo per oltre 275 episodi. Grazie a CBS Studios e CBS Network per il loro sostegno e rivolgiamo la più sentita gratitudine ai fan che si sono riuniti con noi per cena ogni venerdì sera.