Amber Noizumi e Michael Green, creatori di Blue Eye Samurai, hanno svelato qualche retroscena sull’animazione della serie tv Netflix.

In una lunga intervista con Deadline, i creatori hanno parlato della particolare animazione di Blue Eye Samurai:

Abbiamo scelto dei partner, abbiamo scelto Jane Wu, e poi abbiamo creato un primo team di sviluppo visivo e abbiamo realizzato quello che volevamo. Sapevamo che non volevamo che fosse un anime o che assomigliasse alla Pixar. Avevamo bisogno di creare un nuovo vocabolario per il tipo di storia che stavamo raccontando e abbiamo tratto molta influenza dai dipinti Ukiyo-e dell’epoca e dalle marionette Bunraku. Abbiamo fatto un episodio in cui abbiamo una mini storia raccontata con le marionette Bunraku, ma volevamo portare qualcosa che fosse culturalmente rilevante per l’epoca e non usare un vocabolario artistico moderno.

Parlando invece di come è nata la serie tv, i due hanno parlato della figlia, a cui si sono ispirati:

AMBER NOIZUMI: Abbiamo una figlia dagli occhi azzurri che ora ha 15 anni, e quando era piccola la chiamavamo la nostra Blue Eye Samurai. Ero così emozionata quando aveva quattro mesi e mi sono reso conto che i suoi occhi azzurri sarebbero rimasti blu, e poi ho capito che: “Ehi, è un po’ strano che io sia così entusiasta che mia figlia sembri più bianca che asiatica”. Quindi, abbiamo iniziato a parlarne, e l’idea è nata da lì, ma penso che anche Michael abbia avuto qualche intuizione.

MICHAEL GREEN: Bene, ora che abbiamo superato il punto in cui abbiamo lanciato lo show, penso che, per quanto sia interessante, abbiamo questo legame molto personale con la storia, da dove viene e perché abbiamo scelto di raccontarla. Sono davvero entusiasta di condividere con più persone come abbiamo preso qualcosa di cui eravamo entusiasti e abbiamo effettivamente lavorato con le persone per renderlo realtà. Far sì che la serie tv esistesse davvero, il che è stato molto più difficile che avere un’idea e riconoscere che era realizzabile.

Per molto tempo abbiamo mantenuto la storia che volevamo raccontare, ma la svolta è stata solo quando abbiamo lavorato con Netflix Adult Animation. E poi abbiamo trovato partner creativi nella nostra regista Jane Wu, nel nostro scenografo Toby Wilson e nei nostri partner della Blue Spirit, con cui siamo stati in grado di prendere questa grandiosa idea e trasformarla effettivamente in qualcosa che possiamo colpire. Accedi a Netflix e ci sono effettivamente otto episodi.