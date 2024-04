L’episodio speciale della serie Bluey intitolato Il Cartello ha ottenuto ascolti record su Disney+. Dopo il debutto in streaming avvenuto il 14 aprile, la puntata ha infatti registrato 10,4 milioni di visualizzazioni a livello globale.

Disney ha aggiunto che si tratta del miglior risultato mai ottenuto da un episodio di Bluey e da una puntata dei progetti targati Disney Junior.

Un portavoce di Disney+, inoltre, ha dichiarato che la serie animata è nella Top 5 degli show più visti in streaming sulla piattaforma in modo costante per quanto riguarda le visualizzazioni mensili.

Secondo le statistiche di Nielsen, la serie Bluey ha ottenuto 1,047 miliardi di minuti visti nella settimana dal 18 al 24 marzo, registrando la 13esima settimana consecutiva oltre quota 1 miliardo di minuti.

Bluey è stata creata e scritta da Joe Brumm e racconta la storia della cagnolina Bluey che vive con la madre, il padre e la sorellina Bingo. La protagonista usa la sua energia per giocare e si ritrova alle prese con situazioni inaspettate ed esilaranti, coinvolgendo la famiglia e l’intero quartiere nel suo mondo all’insegna del divertimento.

Che ne pensate del record stabilito dall’episodio speciale di Bluey su Disney+?

Fonte: Deadline

