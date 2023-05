Robert Rodriguez ha svelato di sapere quando è previsto il ritorno di Boba Fett nella saga di Star Wars dopo l’apparizione in The Mandalorian e la serie completamente dedicata al personaggio.

Il regista ha ora dichiarato al sito io9:

Rodriguez ha quindi ribadito:

Temuera Morrison, interprete di Boba Fett, aveva spiegato alcune settimane fa che sono stati compiuti alcuni cambiamenti riguardanti il progetto del ritorno del personaggio, sottolineando che anche lui è in attesa di scoprire se, e quando, tornerà in scena.

Robert ha inoltre condiviso qualche dettaglio della sua esperienza sul set:

Sembrava tutto così reale. I set erano così reali. Anche il Volume era così realistico che sembrava di essere in Star Wars… Ci sono queste cose chiamate ‘Rock Camp’ a cui puoi partecipare se vuoi suonare con il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry o qualcosa di simile, paghi per salire sul palco due secondi con lui? Quello è ciò per cui un regista pagherebbe. Per avere lo ‘Star Wars Camp’. Per dirigere, montare e far parte dell’universo di Star Wars semplicemente come un’esperienza. Ed è stata una delle mie esperienze preferite perché era semplicemente come un sogno che diventa realtà.