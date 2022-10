Bosé: Paramount+ svela la data di uscita della serie

Paramount+ ha svelato che la serie Bosé, ispirata alla vita dell’artista e cantautore spagnolo, ha finalmente una data di uscita: il 3 novembre.

Le puntate ripercorreranno gli eventi mostrando Miguel (interpretato da Iván Sánchez e José Pastor) nel presente, impegnato nella promozione del suo album Papito e a riflettere sulla possibilità di diventare padre, situazione che lo obbliga a pensare al passato e al suo complicato rapporto con Luis Miguel Dominguin.

Ogni puntata si concentrerà su una diversa canzone di Miguel Bosé e racconterà tramite dei flashback i momenti più memorabili della sua vita.

Nelle puntate, le cui riprese sono finite ad aprile, si segue la storia dell’artista da quando è un bambino che cresce nel quartiere di Somosaguas nella periferia di Madrid. Il ruolo di Luis Miguel Dominguín è stato affidato a Nacho Fresneda e nelle puntate si mostrerà anche come il torero avesse mantenuto i legami con il regime di Franco. Lucia Bosé è stata invece interpretata da Valeria Solarino e le puntate daranno spazio a come la madre abbia contribuito a delineare la personalità del figlio.

Alla regia sono stati impegnati anche Fernando Trullols e Miguel Bardem, figlio di Juan Antonio Bardem che nel 1954 aveva lavorato con Lucia Bosé.

La serie coprirà vari decenni della storia di Miguel e Trussols ha sottolineato che si darà spazio a molti momenti importanti della nazione. Bosé sarà ritratto mentre lotta per la sua libertà, come artista e come persona.

Il protagonista è stato interpretato da vari attori tra cui Iván Sánchez e Jose Pastor.

Che ne pensate? Siete felici che Bosé abbia una data i uscita su Paramount+?

Fonte: Variety